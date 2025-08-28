LIVE donderdag: explosie bij beautysalon in Rotterdam

(Beeld: Media-TV)

De brandweer werd opgeroepen om een nacontrole uit te voeren. De politie heeft onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog niemand aangehouden.

Viertal opgepakt voor schietpartij in Oostende

Vier verdachten zijn woensdagnacht bij Lage Zwaluwe in een auto aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in het Belgische Oostende. Dat meldt de politie Breda.

De schietpartij vond vannacht rond 04.45 plaats. De Nederlandse politie verleende assistentie aan de Belgische autoriteiten na de schietpartij. Bij Lage Zwaluwe werd de auto met daarin de verdachten tot stilstand gedwongen. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De Belgische politie heeft nog niets gemeld over het schietincident. Of er gewonden zijn gevallen is nog onduidelijk.