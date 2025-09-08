LIVE maandag: explosie bij Zwolse telefoonwinkel en woning Rotterdam

De explosie vond plaats bij telefoonwinkel Optie1 aan de Belvédèrelaan. De forensische opsporing heeft ter plaatse onderzoek verricht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.

Explosie en tekst bij woning Rotterdam

Vannacht was er rond 04.00 een explosie aan de Putselaan in Rotterdam. Er is schade aan de portiek en er is een tekst op de woning geschreven. Wat er staat, meldt de politie niet. Niemand raakte gewond. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoek.

Schietpartij in Capelle aan den IJssel

Zondagavond iets na 21.00 zijn er op een parkeerterrein aan de Capelseweg in Capelle aan den IJssel schoten gehoord. Niemand raakte gewond. Direct na de schietpartij zou er een zwarte auto weggereden zijn in de richting van het Alexandrium.

Toen de politie ter plaatse kwam, trof zij een grote groep mensen aan. Deze mensen zijn ondervraagd en gefouilleerd, maar wat daar precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar de verdachte(n) en getuigen.