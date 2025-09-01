LIVE maandag: tweetal aangehouden na schietpartij in Brunssum

Omstreeks 08.20 kwam bij de hulpdiensten een melding binnen dat er geschoten zou zijn op de Europalaan. Het incident vond plaats op de openbare weg. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. De politie startte meteen een onderzoek en zette de omgeving af.

Om 10.20 hield de politie in een woning aan de Europalaan twee verdachten aan. Het gaat om de bewoner en een 39-jarige vrouw uit de gemeente Heerlen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en zijn overgebracht naar het politiebureau. De recherche onderzoekt de zaak.