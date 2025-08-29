LIVE vrijdag: Pool (46) aangehouden in onderzoek naar dode man in Uden

Een tweede man die in de woning aanwezig was en daar waarschijnlijk verblijft, werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De politie onderzoekt zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 69-jarige man. Het gaat om een 46-jarige Poolse man zonder vast woonadres in Nederland.

Het forensisch onderzoek in en om de woning heeft al een groot deel van de nacht omvat en gaat zeker nog een dag of mogelijk meerdere dagen duren. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is voor het misdrijf is nog niet bekend.

Forse schade na explosie bij pizzeria in Amsterdam

Bij een pizzeria aan de Plantage Kerklaan in het centrum van Amsterdam heeft donderdagnacht rond 02.45 een explosie plaatsgevonden. Door de harde knal sprongen meerdere ramen, de gevels zijn zwartgeblakerd.



Na de explosie ontstond een kleine brand. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse en wist de brand snel te blussen. Niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden. Over een aanleiding voor de explosie nog niets bekend.

Wietkwekerij opgerold in woning Breda

De politie heeft donderdagmiddag in een rijtjeswoning in de wijk IJpelaar in Breda een wietkwekerij en wietstekkerij aangetroffen. In totaal werden ruim 10.000 stekken en 300 planten in beslag genomen en vernietigd. De verdachte probeerde nog weg te komen maar is door agenten aangehouden.



Daarna zijn er twee garageboxen en nog een woning bezocht door de politie. Er zijn naast de wietplanten nog een auto, geld en drugsgerelateerde spullen in beslag genomen, meldt de politie Markdal op Instagram.