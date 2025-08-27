LIVE woensdag: Marechaussee pakt illegale medicijnen en drugs bij Duitse grens

Bij controle bleken niet alle inzittenden in het bezit te zijn van een geldig identiteitsdocument. Om deze reden werd het voertuig doorzocht. Hierbij werden verschillende geneesmiddelen aangetroffen, in totaal bijna 50.000 capsules. Daarnaast werden er ook ongeveer 800 vermoedelijke xtc-pillen aangetroffen.

Wilde politieachtervolging eindigt op woonerf

Een achtervolging van een auto door de politie is in Alphen aan den Rijn geëindigd op een woonerf. De auto werd achtervolgd naar aanleiding van een ANPR-hit, van een camera op een snelweg. Na een wilde achtervolging reed de auto zichzelf klem gereden in een steegje tegen een hekwerk.

Bij de achtervolging is ook een politiehelikopter ingezet. Volgens getuigen heeft de politie twee van de vier inzittenden aangehouden.

Explosies in Rotterdam en Dordrecht

In de nacht van dinsdag op woensdag is er in Rotterdam-Delfshaven een explosie geweest aan de Kapelstraat, waarna er een brand ontstond. Er is een bewoner nagekeken door ambulancepersoneel wegens inademing van rook. Er zijn geen verdachten aangehouden.

Rond 01.30 was er een explosie geweest bij een woning aan de Jacob van Lennepstraat in Dordrecht. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt en zijn er geen aanhoudingen verricht.

Dode na steekpartij in Gouda

In Gouda is dinsdagavond een 25-jarige man doodgestoken in een woning. De politie zegt een verdachte (29) te hebben aangehouden. Het incident gebeurde aan de Rentmeesterslag en werd omstreeks 19.00 bij de politie gemeld.

Tussen de verdachte en het slachtoffer, die elkaar kenden, ontstond in de woning een conflict, zegt de politie. Dit mondde uit in een steekincident waarbij twee personen gewond raakten. Een van hen overleed ter plaatse. De andere gewonde persoon verliet na het incident de woning en is op straat aangehouden.