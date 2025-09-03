3 september 2025
LIVE woensdag: Vijf doorzoekingen bij actie tegen dealers in Emmeloord
De politie Flevoland heeft maandag drie mensen gearresteerd en doorzoekingen gedaan in vijf panden tijdens een actie tegen drugsdealers. Aan de actie is een uitgebreid onderzoek naar dealen van drugs in en rondom Emmeloord vooraf. Er waren tips over de drugslijn binnengekomen.
Bij de politieacties waren meer dan zeventig politiemensen betrokken, waaronder specialistische eenheden zoals de ondersteuningsgroep en speurhonden. De verdachten zijn twee mannen van 38 en 25 jaar oud en een vrouw van 19. De invallen waren in panden in Emmeloord en Lelystad, waaronder een horecagelegenheid in Emmeloord. Er zijn nog meer verdachten in beeld bij de recherche.