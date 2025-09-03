LIVE woensdag: Vijf doorzoekingen bij actie tegen dealers in Emmeloord

Bij de politieacties waren meer dan zeventig politiemensen betrokken, waaronder specialistische eenheden zoals de ondersteuningsgroep en speurhonden. De verdachten zijn twee mannen van 38 en 25 jaar oud en een vrouw van 19. De invallen waren in panden in Emmeloord en Lelystad, waaronder een horecagelegenheid in Emmeloord. Er zijn nog meer verdachten in beeld bij de recherche.