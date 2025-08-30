30 augustus 2025

LIVE zaterdag: Auto beschoten in Rotterdam

Vrijdagavond laat is in Rotterdam rond 23.30 een auto beschoten. De politie zegt dat er niemand gewond is geraakt. De schietpartij gebeurde op de kruising tussen de Houdringeweg en de Beverwaardseweg in Rotterdam-Beverwaard. Bij de BMW, met buitenlands kenteken, is een kogel door de achterruit gegaan.