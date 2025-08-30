 Meteen naar de content
30 augustus 2025

LIVE zaterdag: Auto beschoten in Rotterdam

Vrijdagavond laat is in Rotterdam rond 23.30 een auto beschoten. De politie zegt dat er niemand gewond is geraakt. De schietpartij gebeurde op de kruising tussen de Houdringeweg en de Beverwaardseweg in Rotterdam-Beverwaard. Bij de BMW, met buitenlands kenteken, is een kogel door de achterruit gegaan.



(Beeld MediaTV)

De bestuurder is ontkomen richting een oplaadstation aan de Stadionweg. Daar heeft hij de politie gebeld. Bij onderzoek door de politie met onder meer speurhonden is onder een geparkeerde auto ten minste één kogelhuls gevonden. Over de dader of daders is niets bekend gemaakt.

