LIVE zaterdag: Schietpartij bij inbraak in Den Haag

6 september 2025

Schietpartij bij inbraak in Den Haag

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Den Haag geschoten bij de parkeergarage van een appartementengebouw in het zuidwesten van de stad. De politie zegt dat er geen gewonden zijn gevallen en dat er niemand is gearresteerd. Rond 03.15 kwam bij de politie een melding binnen van een inbraak die gaande zou zijn bij de gemeenschappelijke parkeergarage van de Erasmustoren aan de Vrederustlaan.