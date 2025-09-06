LIVE zaterdag: Schietpartij bij inbraak in Den Haag
In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Den Haag geschoten bij de parkeergarage van een appartementengebouw in het zuidwesten van de stad. De politie zegt dat er geen gewonden zijn gevallen en dat er niemand is gearresteerd. Rond 03.15 kwam bij de politie een melding binnen van een inbraak die gaande zou zijn bij de gemeenschappelijke parkeergarage van de Erasmustoren aan de Vrederustlaan.
Verdachten zouden de parkeergarage zijn binnengedrongen en op heterdaad zijn betrapt door bewoners. Een van de verdachten zou hierna hebben geschoten. Vervolgens zijn de verdachten in de richting van de Erasmusweg gevlucht. Alle verdachten waren in het donker gekleed en tussen 20 en 25 jaar oud.