 Meteen naar de content
6 september 2025

LIVE zaterdag: Schietpartij bij inbraak in Den Haag

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Den Haag geschoten bij de parkeergarage van een appartementengebouw in het zuidwesten van de stad. De politie zegt dat er geen gewonden zijn gevallen en dat er niemand is gearresteerd. Rond 03.15 kwam bij de politie een melding binnen van een inbraak die gaande zou zijn bij de gemeenschappelijke parkeergarage van de Erasmustoren aan de Vrederustlaan.

Laatste Nieuws

Verdachten zouden de parkeergarage zijn binnengedrongen en op heterdaad zijn betrapt door bewoners. Een van de verdachten zou hierna hebben geschoten. Vervolgens zijn de verdachten in de richting van de Erasmusweg gevlucht. Alle verdachten waren in het donker gekleed en tussen 20 en 25 jaar oud.

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.