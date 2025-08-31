LIVE zondag: man neergestoken in Amsterdam

Gevlucht De steekpartij gebeurde rond 22.00 in de Utrechtsestraat, ter hoogte van het Frederiksplein. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.

Een woordvoerder van de politie vertelt dat de verdachte mogelijk in de richting van het Frederiksplein is gevlucht.

Het gaat om een man van wie de leeftijd wordt geschat tussen de 20 en 25 jaar. Hij is licht getint en droeg zwarte kleding.

Getuigen

De politie hoopt dat eventuele getuigen meer kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Zeker gezien het volgens de politie redelijk druk was in de straat ten tijde van het steekincident.