Lokale Nederlandse chapters Bandidos niet verboden

De Hoge Raad heeft vrijdag bepaald dat de lokale Nederlandse chapters van motorclub niet verboden zijn. Bovendien heeft het OM niet aannemelijk gemaakt dat er een wereldwijde Bandidos-organisatie bestaat en kan deze dus ook niet verboden worden. Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijft hiermee in stand.

Rechtspersoonlijkheid

Hoewel over de hele wereld Bandidos-motorclubs bestaan en actief zijn, is volgens het hof niet komen vast te staan dat er sprake is van een wereldwijde Bandidos-organisatie die als een zelfstandige eenheid naar buiten optreedt. Ook blijft het oordeel van het hof in stand dat de lokale Nederlandse chapters van de Bandidos Motorcycle Club niet onder het verbod van Bandidos Holland vallen. De chapters zijn zelfstandige informele verenigingen en hebben dus rechtspersoonlijkheid.

Civiele verboden

De uitspraak is een flinke domper voor het OM dat al geruime tijd met civiele verboden probeert outlaw motorcycle gangs (OMG’s) uit de openbare ruimte te weren. Bandidos was in december 2017 de eerste 1% motorclub die verboden werd, maar dit verbod werd dus door het hof deels teruggedraaid. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad betekent dat het OM – indien gewild – voor alle chapters apart een verzoek tot verbodenverklaring moet doen.

De uitspraak van de Hoge Raad is hier terug te vinden.