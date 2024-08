Lokker liquidatie Martin Kok zwaargewond na aanval in Schotse bajes

Connect on Linked in

De Schotse crimineel Christopher Hughes, die tot levenslang is veroordeeld voor de huurmoord op misdaadblogger Martin Kok, is vorige maand met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een brute aanval in een Schotse gevangenis. Dat melden Britse media.

De 35-jarige Hughes was het slachtoffer van een zware mishandeling door een of meer medegedetineerden in gevangenis Low Moss in East Dunbartonshire, in de buurt van Glasgow. De Schot raakte zwaargewond bij de brute aanval en werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou zijn aangevallen op de luchtplaats. Bij de aanval zou veel bloed hebben gevloeid.

Machtsstrijd

Volgens ingewijden maakte de aanval deel uit van een toenemende machtsstrijd in de Low Moss-gevangenis, de thuisbasis van enkele van de zwaarste criminelen van Schotland. De Schotse politie onderzoekt de aanval, maar er is nog niemand aangeklaagd of gearresteerd.

Lokker

Christopher Hughes kreeg in april 2022 voor de rechtbank in Glasgow levenslang opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van misdaadblogger Martin Kok (49), op 8 december 2016 bij seksclub Boccaccio in Laren. Voor de straf geldt een minimumtermijn van 25 jaar. Dat wil zeggen dat Hughes over een kwart eeuw een beroep kan doen op vrijlating.

Hughes was in het gezelschap van Kok, toen de misdaadblogger in zijn auto op de parkeerplaats van de seksclub werd doodgeschoten door een onbekende schutter. Hij had anderen op de hoogte gebracht van de locatie van Kok en hen laten weten wanneer hij de club verliet.

Mislukte aanslag

Eerder op die dag had Hughes ook anderen getipt toen hij samen met Kok het hotel Citizen M in Amsterdam-Zuid verliet, waarna een mislukte aanslag werd gepleegd op de Amsterdamse ex-crimineel. Het vuurwapen van de schutter weigerde echter, Kok had niets in de gaten gehad van die moordaanslag.

Drugs- en wapenhandel

De Schot werd in januari 2020 in een hotel in Italië opgepakt. Hij is naast de moord op Martin Kok ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij cocaïnehandel, wapenhandel, witwassen en het opzetten van een bedrijf dat versleutelde communicatieapparatuur levert aan internationale criminele organisaties. De drugs- en wapenhandel vond plaats tussen 2013 en 2020.

