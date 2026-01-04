Lot van Henk in de Mazda blijft mogelijk raadsel

Briefje Een briefje bij zijn lichaam bracht de politie op het spoor van een afgelegen boerderij aan de Vijfhuishoekstraat in Torhout, waar later een amfetaminelab werd ontdekt en vier mannen werden aangehouden.

Wat zich in de laatste dagen van Henks leven heeft afgespeeld, blijft grotendeels in nevelen gehuld.

België

Henk werd op maandag 13 oktober dood gevonden in de Mazda, die eerder was gestolen. Vier dagen later, op vrijdag 17 oktober, viel de Belgische politie binnen op een verborgen boerderij in Torhout. In een donkere stal achter een fokzeugenhouderij troffen agenten een drugslab aan waar amfetamine werd geproduceerd. Vier Nederlanders uit Tilburg, Goirle, Eindhoven en Delft werden gearresteerd. De politie bevestigde later dat Henk in ditzelfde lab om het leven is gekomen.

Stratenmaker

Voor de buitenwereld stond Henk aanvankelijk te boek als een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Al snel bleek hij vader van drie kinderen uit Nijmegen. Na problemen in de relationele sfeer woonde hij sinds enkele maanden niet meer thuis. Hij werkte als stratenmaker, maar kampte met lichamelijke beperkingen na een val jaren eerder. In de weken voor zijn dood verbleef hij veel bij een vriend in Boxmeer. Het laatste contact met zijn vrouw was op vrijdag 10 oktober, kort na het overlijden van Henks vader. Drie dagen later werd zijn lichaam gevonden.

Verdachte rit

Opvallend is de rol van een 43-jarige vriend uit Boxmeer, die later werd aangehouden. Justitie verdenkt hem van het verbergen en verplaatsen van het lichaam. Waarom hij het risico nam om Henk in een gestolen auto vanuit België terug te rijden en vlak bij zijn eigen woning achter te laten, is onduidelijk.

Camerabeelden tonen overigens twee mannen die in de dagen voor de vondst ’s nachts door Boxmeer liepen; één van hen werd herkend als deze vriend.

Twee onderzoeken

Over de doodsoorzaak, mogelijk door giftige dampen in het lab, is nog niets officieel bevestigd. Het onderzoek naar het drugslab ligt bij justitie in België, terwijl Nederland zich richt op de lijkverberging en de rol van de verdachte uit Boxmeer.

Het reconstrueren van Henks laatste uren is daardoor lastig. De vier in België aangehouden mannen bezweren dat ze Henk niet kennen, wat goed zou kunnen, omdat drugslabs door verschillende ploegen worden gebruikt, onderhouden of schoongemaakt; die hoeven elkaar niet te kennen.

De aangehouden vriend die verdacht is van het verbergen van het lichaam zal misschien voor zijn eigen veiligheid blijven zwijgen. En de Nederlandse justitie heeft in principe geen belang om andere feiten dan de lijkverberging te onderzoeken.

Voor nabestaanden dreigt dat hun vragen over de laatste uren van Henk onbeantwoord zullen blijven.