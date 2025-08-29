Lucia de Berk overleden, zat 6,5 jaar onterecht vast voor reeks moorden
Ex-verpleegkunde Lucia de Berk is donderdagmiddag na een kort ziekbed op 63-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar voormalige advocaat Stijn Franken aan RTL Boulevard. De Berk werd ten onrechte tot levenslang veroordeeld voor zeven moorden en drie pogingen tot moord. Haar zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen uit de Nederlandse geschiedenis.
Toeval
De Berk werd in 2003 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor meerdere moorden op terminaal zieke patiënten in ziekenhuizen in Den Haag. Ze kreeg van de rechtbank levenslang en tbs en werd ook in hoger beroep tot levenslang veroordeeld. De rechters gingen ervan uit dat er sprake was van menselijk handelen, maar experts toonden later aan dat het uitsluitend om toeval ging.
Heropend
Op aanwijzing van de Hoge Raad werd de zaak in 2009 heropend bij het Arnhemse gerechtshof. Ruim een jaar later stelde dit hof vast dat de veroordeling een justitiële dwaling was geweest. In 2010 kwam Lucia de Berk vrij, na 6,5 jaar onterecht vast te hebben gezeten.
De zaak trok veel media-aandacht. Na haar vrijlating schreef De Berk een boek over haar verhaal, dat later verfilmd werd.
