Lucia de Berk overleden, zat 6,5 jaar onterecht vast voor reeks moorden

Toeval De Berk werd in 2003 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor meerdere moorden op terminaal zieke patiënten in ziekenhuizen in Den Haag. Ze kreeg van de rechtbank levenslang en tbs en werd ook in hoger beroep tot levenslang veroordeeld. De rechters gingen ervan uit dat er sprake was van menselijk handelen, maar experts toonden later aan dat het uitsluitend om toeval ging.

Heropend

Op aanwijzing van de Hoge Raad werd de zaak in 2009 heropend bij het Arnhemse gerechtshof. Ruim een jaar later stelde dit hof vast dat de veroordeling een justitiële dwaling was geweest. In 2010 kwam Lucia de Berk vrij, na 6,5 jaar onterecht vast te hebben gezeten.

De zaak trok veel media-aandacht. Na haar vrijlating schreef De Berk een boek over haar verhaal, dat later verfilmd werd.

