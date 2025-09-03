‘Luxe oplichtersduo gearresteerd in Portugal’

Jetsetbestaan De twee genoten jarenlang van een luxueus jetsetbestaan, zo is althans te zien op socialmedia-accounts, met scenes in onder meer Dubai. Op internet profileerden ze zich met een extravagante levensstijl, wat weer aan potentiële beleggers vertrouwen bood.

Het Openbaar Ministerie liet justitie het stel in Portugal oppakken op verdenking van grootschalige oplichting en verduistering. Er zouden door hen tientallen slachtoffers zijn gemaakt.

Boekhoudkantoor

Renata B. verzamelde met haar luxe profiel met name in Brazilië een hele schare volgers.

Wilton is de zoon van de eigenaar van een goedlopend boekhoudkantoor. Dat kantoor had een uitstekende naam in de buurt van Haastrecht, in de Krimpenerwaard.

Het stel zou al sinds enkele jaren in Portugal hebben verbleven. De schade zou mogelijk in de 40 miljoen euro lopen.