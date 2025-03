Luxemburg: tweede grote cocaïnevangst binnen paar weken

Tapiocameel De 508 cocaïne was in februari aangekomen in een vliegtuig uit Brazilië, verstopt in een zending van 3,6 ton tapiocameel. De cocaïne was verdeeld over vijf pallets met plastic zakken tapiocameel. Volgens de autoriteiten gaat het om de grootste drugsvangst ooit in de luchtvrachtsector van Luxemburg.

Het vrachtvliegtuig uit Brazilië had volgens de autoriteiten een ‘ongebruikelijke transportroute’ afgelegd en was daarom gecontroleerd.

Tapiocameel komt van gemalen maniokwortel. In Europa wordt het vooral gebruikt in de voedingsindustrie, bijvoorbeeld in glutenvrije producten, zoals brood of koekjes, in bubble tea, en in vegetarische en veganproducten.

Steenbreekmachine

Begin vorige maand vonden de autoriteiten 889 kilo cocaïne. De drugs zat verborgen in drie walsen van een steenbreekmachine, en werd in het noorden van Luxemburg gevonden. Deze vangst kwam na een tip dat grote hoeveelheden cocaïne vanuit Colombia via een bouwvoertuig naar Luxemburg waren gebracht.

In november 2018 vonden douanerechercheurs op de luchthaven van Findel 300 kilo cocaïne, die bestemd was voor Nederland.