20 juli 2025

Magneetvisser vangt tas met vuurwapens

Zondagmiddag heeft een magneetvisser in Den Haag een tas met vuurwapens gevonden. De tas lag in een sloot langs de Erasmusweg, in het zuiden van de stad. In de tas zaten achttien pistolen, of ze echt zijn is nog in onderzoek, zo schrijft Regio15.