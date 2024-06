Man (18) gewond bij schietpartij in Amsterdam-Noord, verdachte (32) aangehouden

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Noord is zaterdagnacht een 18-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na het incident kon een 32-jarige man worden aangehouden in de Statenjachtstraat in Amsterdam-Noord.

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Rond 02.55 werd er in een woning aan de Klipperstraat geschoten. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is onduidelijk.

Kort na de schietpartij werd een 32-jarige man aangehouden in de Statenjachtstraat. De recherche en Forensische Opsporing onderzoeken de toedracht.