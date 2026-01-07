Man (18) gewond bij schietpartij in Amsterdam-Oost
Bij een schietpartij in de Wagenaarstraat in de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost is dinsdagavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden.
(Beeld: Mizzle Media / Mexx van der Lieuw)
De schietpartij gebeurde rond 21.30. Het slachtoffer is volgens een 112-correspondent een 18-jarige man die in zijn knie werd geraakt. Er werd naast politie ook een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen.
Begeleid wonen
Een deel van de Wagenaarstraat is afgezet voor onderzoek. Onder meer de recherche en de forensische opsporing van de politie hebben onderzoek verricht in een portiek aan de Wagenaarstraat. Hier zouden appartementen voor jongeren voor begeleid wonen zijn gevestigd. Het gaat om jongeren tussen de 15 en 20 jaar.
De politie heeft ook getuigen gehoord. Er is nog niemand aangehouden.