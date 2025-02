Man (18) gewond bij schietpartij op parkeerplaats in Amsterdam-Zuidoost

(Beeld: Mizzle Media / Mexx van der Lieuw)



Iets na middernacht werd er geschoten op een parkeerplaats aan het Opheusdenhof in de wijk Holendrecht. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een gewonde man aan. De ambulancedienst heeft het slachtoffer na de eerste behandeling aanspreekbaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Pylon

Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De parkeerplaats is voor een deel afgezet en er staat een pylon op straat waar vermoedelijk een kogelhuls onder ligt. De politie doet onderzoek naar het incident. Agenten hebben sporen- en buurtonderzoek gedaan.



Volgens AT5 is het gewonde slachtoffer een 18-jarige man. Er is nog niemand aangehouden.