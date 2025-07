Man (19) aangehouden na explosie bij woning in Haarlem

Omstreeks 01.10 vond de explosie plaats, die schade veroorzaakte aan de voorgevel van de woning. Niemand raakte gewond.

Tweede verdachte

De politie kon vlak na de explosie, met behulp van omstanders, de verdachte aanhouden. Mogelijk zou een tweede verdachte zijn ontkomen, deze werd na een zoekslag niet meer aangetroffen.

Verlaten voertuig

In de nabije omgeving werd een verlaten voertuig aangetroffen. Mogelijk was het voertuig betrokken bij de explosie. Het voertuig is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De politie roept getuigen op om zich te melden. Over een aanleiding is nog niets bekend.