Man (19) doodgeschoten bij nieuwe liquidatie in Anderlecht

(Beeld: Het Laatste Nieuws)



De schietpartij vond omstreeks 21.30 plaats bij metrostation Clemenceau, waar vorige week ook al geschoten werd door twee mannen met Kalasjnikovs. Toen zaterdagavond werd geschoten stonden agenten op ongeveer 70 meter van de plaats delict.

AK-47

Een 19-jarige man uit Anderlecht die zaterdagavond werd beschoten overleefde het niet. Ambulancepersoneel heeft hem nog proberen te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Bij de schietpartij zouden wederom één of twee Kalasjnikovs gebruikt zijn. Op beelden van een bewakingscamera is één van de schutters te zien met een Kalasjnikov. De schutter is volledig in het zwart gekleed.

De federale politie doet onderzoek naar de schietpartij en is bezig met een klopjacht op de daders.

Door de nieuwe schietpartij was het openbaar vervoer in Brussel zaterdagavond ernstig verstoord.

Eerdere schietpartijen

Het incident zou verband houden met de schietpartijen die vorige week in Brussel hebben plaatsgevonden. Daarbij vielen één dode en drie gewonden. De man die vorige week werd geliquideerd bij de ingang van een flatportiek in de Peterboswijk in Anderlecht was actief in het drugsmilieu.