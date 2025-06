Man (19) doodgeschoten in auto op Curaçao

Benito zat donderdag in een auto toen hij iets na 14.30 werd beschoten aan de Kaya Meteorologiko in de wijk Seru Fortuna. Hij werd door meerdere kogels geraakt en zocht daarna zwaargewond hulp in een huis in de Kaya Yobida.

De politie en een ambulance waren snel ter plaatse, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Kogelhulzen

De politie heeft op de plaats delict meerdere kogelhulzen aangetroffen en in beslag genomen voor onderzoek. Ook zijn er andere voorwerpen in beslag genomen voor onderzoek. De auto waarin het slachtoffer zat is tevens in beslag genomen voor nader onderzoek.

Over een motief voor de dodelijke schietpartij is nog niets bekend. Er is voor zover bekend ook nog niemand gearresteerd.

Opsporingsbericht

De politie op Curaçao heeft zondag een opsporingsbericht naar buiten gebracht waarin het meldt op zoek te zijn naar een verdachte in een moordzaak. Het gaat om de 25-jarige Michelangelo Miguel Elias Koster, geboren op Curaçao. Of hij mogelijk betrokken was bij de dodelijke schietpartij van donderdagmiddag is onduidelijk. De politie heeft namelijk niet bekendgemaakt om welke moordzaak het gaat.