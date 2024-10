Man (19) uit Maassluis aangehouden na vondst dode stadsgenoot (20)

Beeld: Politie Eenheid Rotterdam



Het lichaam van de 19-jarige man uit Maassluis werd zaterdagochtend rond 08.10 aangetroffen in een steeg nabij de Asserdreef en de Tinbergendreef. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren maar dit mocht niet baten. De Forensische Opsporing heeft ter plaatse sporenonderzoek verricht. Ook is gesproken met buurtbewoners en worden camerabeelden uitgekeken. Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer door een steekpartij om het leven is gekomen. Volgens de politie is het nog onduidelijk wat er is gebeurd, hoe laat, en of de vindplaats van het lichaam ook de plaats delict is.



Aan het begin van de avond meldde een 20-jarige man uit Maassluis zichzelf op het politiebureau. Hij werd direct aangehouden. Zijn rol en betrokkenheid wordt onderzocht. Hij zit vast voor verhoor.