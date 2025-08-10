Man (20) aangehouden voor dodelijke mishandeling in Utrecht
Een 20-jarige man uit Utrecht is zaterdagochtend opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke mishandeling van een 57-jarige man. Het slachtoffer werd vrijdagnacht rond 00.40 niet aanspreekbaar aangetroffen in een woonwijk op de Burgjeslaan in Utrecht.
Agenten die snel ter plaatse kwamen, zijn direct met de hulpverlening gestart en de man werd in zorgelijke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis overleed de man later die dag.
Verdachte
Uit het rechercheonderzoek kwam de identiteit van een 20-jarige man uit Utrecht naar voren die mogelijk betrokken was bij het incident eerder in de nacht. Hij werd zaterdagochtend rond 10.00 in Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het geweldsincident.
Buurtonderzoek
De politie onderzoekt het incident en zoekt daarbij getuigen. Zaterdagochtend werd al een eerste buurtonderzoek uitgevoerd. De politie hoopt dat er getuigen zijn geweest van het incident op de Burgjeslaan of dat personen beelden hebben gemaakt van het incident en de gebeurtenissen ervoor of erna.
Over een aanleiding voor de dodelijke mishandeling is nog niets bekend.