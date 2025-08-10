Man (20) aangehouden voor dodelijke mishandeling in Utrecht

Agenten die snel ter plaatse kwamen, zijn direct met de hulpverlening gestart en de man werd in zorgelijke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis overleed de man later die dag.

Verdachte

Uit het rechercheonderzoek kwam de identiteit van een 20-jarige man uit Utrecht naar voren die mogelijk betrokken was bij het incident eerder in de nacht. Hij werd zaterdagochtend rond 10.00 in Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het geweldsincident.

Buurtonderzoek

De politie onderzoekt het incident en zoekt daarbij getuigen. Zaterdagochtend werd al een eerste buurtonderzoek uitgevoerd. De politie hoopt dat er getuigen zijn geweest van het incident op de Burgjeslaan of dat personen beelden hebben gemaakt van het incident en de gebeurtenissen ervoor of erna.

Over een aanleiding voor de dodelijke mishandeling is nog niets bekend.