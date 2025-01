Man (20) aangehouden voor explosie in Deurne

Kapotte brievenbus Rond 03.20 in de nacht van vrijdag 15 november op zaterdag 16 november hoorden de bewoners een harde knal gevolgd door glasgerinkel bij de voordeur van hun woning aan de Roothaertstraat. Beneden zagen de bewoners naast glasscherven, een ontzette deur en een kapotte brievenbus. Niemand raakte gewond.

Camerabeelden

Uit onderzoek van de politie bleek dat het explosief door de brievenbus is geduwd. Op camerabeelden is volgens de politie te zien dat de verdachte nadat hij het explosief tot ontploffing heeft gebracht het op een lopen zet richting het centrum van Deurne.



De man is gisteren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. Hij zit vast en zal later worden verhoord. Het onderzoek wordt voortgezet, meldt de politie.