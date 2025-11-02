Man (20) doodgeschoten in Rotterdam, tweede dodelijke schietpartij binnen 24 uur in havenstad (UPDATE)

(Beeld: MediaTV)

De politie en hulpdiensten rukten rond 06.30 massaal uit na de melding van de schietpartij. Een man werd zwaargewond op straat gevonden. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en later ook op straat geopereerd. Vervolgens is de man met spoed naar het ziekenhuis vervoerd waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

De politie heeft inmiddels vijf verdachten aangehouden. Het gaat om drie mannen van 18, 21 en 24 jaar uit Rotterdam, een 20-jarige man uit Krimpen aan den IJssel, en een 17-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel.

Wat er precies is gebeurd en wat de toedracht van de schietpartij is, is nog onduidelijk. Midden op straat staat een auto met een zijruit eruit. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek, daarbij is ook een speurhond ingezet.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is bezig met het onderzoek.

Eerdere dodelijke schietpartij

Het is de tweede dodelijke schietpartij binnen 24 uur in Rotterdam. Zaterdagochtend werd een 41-jarige man rond 05.00 doodgeschoten in een woning op de Zevenkampse Ring in Rotterdam-Alexander. In de woning waren twee andere jonge mannen van 16 en 18 jaar uit Ridderkerk aanwezig. Zij zijn aangehouden. Later werden ook nog een 33-jarige vrouw en een 35-jarige man, beiden uit Rotterdam, aangehouden. De 33-jarige vrouw is heengezonden. Zij blijft wel verdachte in de zaak.