15 december 2025

Man (20) gewond na schietpartij in Rijswijk

Bij een schietpartij aan het Julialaantje in Rijswijk is zondagavond rond 23.50 een 20-jarige man uit Den Haag gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het slachtoffer verklaarde volgens de politie dat er ten tijde van het incident 10-15 jongeren in het sportpark waren. Er ontstond onenigheid tussen de groep en het slachtoffer, waarna hij naar eigen zeggen is aangevallen en er op hem is geschoten. De jongeren droegen donkere kleding en zijn vervolgens in onbekende richting gevlucht.

Het onderzoek naar het incident is in volle gang en de recherche roept getuigen op om zich te melden.

