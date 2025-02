13 februari 2025

Man (20) opgepakt na vondst vuurwapen en kilo harddrugs in Amsterdamse woning

Bij een doorzoeking in een woning aan de Arent Janszoon Ernststraat in Amsterdam-Buitenveldert heeft de politie zaterdagmiddag een doorgeladen vuurwapen, een kilo harddrugs en contant geld gevonden. Een 20-jarige man is als verdachte aangehouden.