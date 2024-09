Man (20) vast na mogelijke schietpartij in Dronten

Print This Post

De politie heeft zaterdagnacht een 20-jarige man uit Dronten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een mogelijke schietpartij in Dronten, een nacht eerder.

Het Hogerhuis

Vrijdagnacht rond 03.45 belden omwonenden naar 112 omdat ze schoten hadden gehoord in de omgeving van Het Hogerhuis. Meerdere agenten kwamen ter plaatse, maar konden niet achterhalen of er daadwerkelijk geschoten was.

Ruzie

Wel bleek dat er sprake was van een conflict op Het Hogerhuis tussen een scooterrijder en een fietser. Er kwam al snel een verdachte in beeld, maar die wist na een achtervolging te ontkomen. De recherche startte vervolgens nader onderzoek, waarna zaterdagnacht een 20-jarige man uit Dronten als verdachte werd aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.

Het is volgens de politie nog niet duidelijk of er daadwerkelijk is geschoten, het onderzoek hiernaar gaat verder.

Eerdere schietpartij

Maandagmiddag vielen bij een schietpartij in Dronten een dode en twee zwaargewonden. Daarna werd een verdachte opgepakt. Volgens buurtbewoners zou er sprake zijn geweest van een burenruzie.