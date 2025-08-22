Man (22) op COA-locatie aangehouden voor ernstig zedendelict op Weesperzijde

Op 15 augustus 2025 rond 00.30 maakt een vrouw een wandeling langs het water van de Weesperzijde als een onbekende man haar aanspreekt en belaagt. Het slachtoffer wordt vervolgens geslagen en ernstig seksueel misbruikt. De verdachte vlucht daarna in de richting van het centrum. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling.

Camerabeelden

Direct na de gebeurtenis startte de politie een grootschalig onderzoek (Team Grootschalige Opsporing) om de verdachte op te sporen. Daarbij zijn diverse sporen veiliggesteld en onderzocht. Daarnaast is er intensief onderzoek gedaan naar camerabeelden in de omgeving. In het onderzoek is een verdachte in beeld gekomen. Deze 22-jarige man is donderdagavond aangehouden door een arrestatieteam. De politie meldt dat het onderzoek verder gaat.

Mogelijk verband

De locatie van het zedendelict was niet ver van de locatie (Holterbergweg in Duivendrecht) waar woensdag het lichaam van de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd gevonden. Of er een mogelijk verband is tussen beide zaken is nog niet duidelijk. De politie meldt dat het vooralsnog gaat om twee aparte onderzoeken, met twee aparte onderzoeksteams.

Zie ook:

