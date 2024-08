Man (22) uit Ospel door geweldsincident overleden, verdachte (35) vast

Connect on Linked in

De politie heeft zaterdagochtend in het Limburgse Ospel een 35-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 22-jarige man uit Ospel. Het slachtoffer werd zaterdag onder verdachte omstandigheden binnengebracht bij het ziekenhuis in Weert. Hij overleed korte tijd later. Inmiddels is bekend dat de doodsoorzaak van het slachtoffer een geweldsincident is.



De politie startte een onderzoek waarbij de 35-jarige verdachte uit Ospel is aangehouden. Hij zit nog vast. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het onderzoek loopt nog volop, meldt de politie zondagochtend.