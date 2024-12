8 december 2024

Man (23) gewond bij schietpartij in Arnhem, twee verdachten aangehouden

Bij een schietpartij in de Luthersestraat in Arnhem is zondagochtend een 23-jarige man uit Kampen gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er zijn twee verdachten aangehouden.