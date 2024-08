Man (23) overleden bij steekpartij in Amsterdam, verdachte (55) vrijgelaten (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een steekpartij aan het Hoofddorpplein in Amsterdam-Zuid is donderdagnacht een 23-jarige Amsterdammer overleden. Agenten hebben direct daarna in de omgeving de vermoedelijke verdachte aangehouden. Het gaat om een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Reanimatie

Rond 02.00 werden hulpdiensten gealarmeerd over een steekpartij bij het Hoofddorpplein. Agenten die ter plaatse kwamen verleenden direct eerste hulp en startten de reanimatie. Ook het traumateam heeft de man nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Vrijgelaten

Op maandag 12 augustus meldt de politie dat het onderzoeksteam op basis van onder andere het signalement, vermoedt dat deze man niet de dader is. De aangehouden man is inmiddels heengezonden, maar blijft vooralsnog wel verdachte.

TGO

Er is een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) opgestart waarbij onder anderen sporen zijn veiliggesteld en getuigen zijn gehoord. Om beter beeld te krijgen van wat er zich die nacht heeft afgespeeld, is de recherche op zoek naar getuigen. De verdachte zou zijn gevlucht via de Aalsmeerweg in de richting van het Aalsmeerplein.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en zoekt getuigen en camerabeelden.