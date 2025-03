17 maart 2025

Man (24) zwaargewond bij schietpartij in Goirle, schutter voortvluchtig

Een 24-jarige man uit Goirle is zondagnacht rond 00.15 zwaargewond geraakt bij een schietpartij. De man werd met een schotwond aangetroffen aan de Notengaard en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden.