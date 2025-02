Man (25) uit Groningen aangehouden voor drugsdumpingen

De Groninger wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugsafvaldumpingen in onder meer Enumatil, Den Horn en Oostwold tussen 7 januari en 9 november 2024. Het onderzoek, dat in samenwerking tussen Team Milieu Noord Nederland en basisteam Westerkwartier wordt uitgevoerd, staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Jerrycans

De eerste dumping waarvan de man verdacht wordt, was op zondag 7 januari aan de Kerkeweg in Enumatil. Politieagenten troffen daar meerdere jerrycans aan gevuld met een onbekende vloeistof. Door adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS) van de brandweer werd de pH-waarde van de vloeistoffen in de jerrycans gemeten. De pH-waarde duidde op drugsafval.

Centrifuges

Amper een dag later ontving de politie een melding van een voorbijganger over het Hoendiep in Den Horn. Op 8 januari 2024 werd daar naast jerrycans ook een centrifuge gevonden. Aan de Hoofdstraat in Oostwold werd twee maanden later weer een dumping ontdekt. Op maandag 10 april werden daar jerrycans met een donkere vloeistof erin en twee centrifuges aangetroffen.

Zoete chemische lucht

Op zaterdag 9 november is het opnieuw raak. Dit keer aan de Kerkeweg in Enumatil. Daar stonden jerrycans gevuld met vloeistoffen op de weg en lag een groot blauw vat in de sloot. Rondom de jerrycans was ook een zoete chemische geur te ruiken. Een typische geur die te ruiken is bij de productie van synthetische drugs en drugsafval.

Kosten

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft indicatieve testen gedaan op de inhoud van de jerrycans die zijn aangetroffen bij de verschillende dumpingen. Die wijzen erop dat het inderdaad gaat om drugsafval. De kosten voor het veilig afvoeren van de vier drugsdumpingen in Westerkwartier wordt geschat op zo’n 35.000 euro.

Anonieme tips

De politie kwam de 25-jarige verdachte uit Groningen op het spoor na verschillende (anonieme) meldingen en informatie naar aanleiding van een getuigenoproep. De politie is nog op zoek naar informatie over voertuigen die mogelijk zijn gebruikt bij de dumpingen. Getuigen zeggen bijvoorbeeld bij de dumping in Enumatil op zaterdag 9 november een zwarte bestelbus te hebben gezien.