Man (26) aangehouden voor neerschieten vrouw in woning Bijlmer

Op zaterdagmiddag 24 mei rond 17.45 treft een voorbijganger een 18-jarige gewonde vrouw aan in een portiek aan de Nigtevechthof. Ze blijkt kort daarvoor in een woning aan het Nieuwlandhof te zijn beschoten en heeft een schotwond. De politie en ambulancepersoneel nemen de zorg van de omstanders over en verlenen eerste hulp. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis vervoerd.