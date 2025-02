Man (27) gewond na schietpartij op Suikerunieterrein in Groningen

Loopbrug De politie zegt er rekening mee te houden dat er eerst een ruzie plaatsvond op het Suikerunieterrein, waarbij meerdere personen betrokken zijn geweest. Dat conflict zou zich daarna via de loopbrug naar de Energieweg hebben verplaatst. Uiteindelijk is daar geschoten en daarbij raakte de 27-jarige man gewond. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onduidelijk.

BRUUT!

Op het Suikerterrein vond het evenement BRUUT! plaats waar onder meer Ronnie Flex en Afrobros optraden. Dat event was om 02.00 afgelopen. De politie denkt dat de kans groot is dat aanwezigen iets hebben gezien of gehoord van het mogelijke conflict en/of het schietincident op de Energieweg. De recherche zoekt getuigen en camerabeelden van de schietpartij en en alles wat daar mogelijk aan vooraf is gegaan in de omgeving van het Suikerunieterrein.



De recherche heeft een plaats delict gemaakt en sporenonderzoek verricht. Er zou ook een auto in beslag genomen zijn.

De eerder aangehouden verdachte zit niet meer vast. Het onderzoek naar het schietincident gaat verder.