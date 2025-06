Man (27) opgepakt in onderzoek naar schietpartij met gewonde in Rotterdam

Eerdere schietpartijen Aan de Westkousdijk in Rotterdam vonden eerder twee dodelijke schietpartijen plaats. Op 3 juli 2019 werd Gino Oliveira (25) op de Westkousdijk neergeschoten, waarna hij enkele dagen later aan zijn verwondingen overleed. In september 2020 werd Aldijr M. uit Krimpen aan den IJssel veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf voor de liquidatie van Oliveira.

Vrijspraak

Op 5 mei 2012 werd Anthony Fernandes doodgeschoten op de Westkousdijk. Meraldo P. werd aanvankelijk door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de moord, maar hij werd in 2016 in hoger beroep vrijgesproken. P. zit inmiddels twee celstraffen uit in België voor geweld in het Antwerpse drugsmilieu.