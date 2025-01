Man (27) opgepakt voor doodsteken bejaarde vrouw in Den Dolder

Donderdagmiddag rond 14.40 kwam een melding binnen van een persoon die op straat aan de Duivenhorst zou liggen. Ter plaatse zagen agenten een vrouw op straat liggen, die direct werd gereanimeerd. Hulp mocht niet meer baten. De vrouw bleek neergestoken te zijn en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het slachtoffer bleek een 76-jarige vrouw uit Den Dolder.

Groot onderzoek

De politie startte direct een groot rechercheonderzoek naar de verdachte. Op basis van verkregen beelden en informatie is donderdagnacht een 27-jarige verdachte aangehouden. Hij zit vast en zal worden verhoord.



De plaats delict was in de omgeving rond treinstation Den Dolder en het nabijgelegen winkelgebied. Uit onderzoek van de recherche komt naar voren dat de verdachte zich mogelijk eerder die dag in de omgeving heeft opgehouden. De recherche meldt daarom op zoek te zijn naar getuigen die in het betreffende gebied meer hebben gezien. Ook camerabeelden worden gezocht.



Over een motief voor de steekpartij is nog niets bekend.