29 juni 2025

Man (27) zwaargewond na schietpartij in Amsterdam-Zuidoost (UPDATE)

Bij een schietpartij voor het flatgebouw Geldershoofd in Amsterdam-Zuidoost is zaterdagavond rond 19.00 een 27-jarige man zwaargewond geraakt. De politie heeft zaterdagnacht in Antwerpen een 25-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.