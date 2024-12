Man (30) doodgeschoten aan de Costa del Sol

Het slachtoffer werd volgens Spaanse media rond 01.55 neergeschoten in de Asturiëstraat. Hij werd door meerdere kogels geraakt, waaronder één in het hoofd. De politie en ambulance kwamen ter plaatse, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen.



Op de plaats delict is onder een voertuig een lang vuurwapen gevonden en in beslag genomen.



De Nationale Politie in Spanje doet onderzoek naar de schietpartij en gaat uit van een mogelijke liquidatie. Wie het slachtoffer is, is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden.