Man (30) zwaargewond na schietpartij in Den Haag

Bij een schietpartij in de Zusterstraat in Den Haag is zondagochtend een 30-jarige man zwaargewond geraakt. De politie zegt dat er meerdere keren is geschoten. Er is nog niemand aangehouden.



(Beeld uit archief)

Rond 02.40 kreeg de politie een melding van een schietincident in de Zusterstraat. Agenten troffen de zwaargewonde man op straat aan. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Specialisten van de Forensische Opsporing hebben uitgebreid onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. De straat was lange tijd afgesloten voor onderzoek.

Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend.