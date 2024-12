Man (32) en vrouw (28) opgepakt voor bezit wapens en explosieven

Laatste Nieuws Archieffoto explosieven opruimingsdienst

TEV In de ochtend ontving de politie een melding dat er mogelijk wapens zouden liggen in een opslagbox aan de Dalkruidbaan in Capelle aan den IJssel. Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) van de politie kwam ter plaatse en deed onderzoek naar de inhoud van de opslagbox. Daar werden verschillende (vuur)wapens en explosieven aangetroffen. Het bezit van de meeste van deze gevonden wapens is strafbaar, meldt de politie.

De huurder van de opslagbox is in een woning aan de Pintostraat aangehouden. Ook de bewoonster van het huis is aangehouden. Na onderzoek bleken ook in de woning diverse (vuur)wapens te liggen.

Afgevoerd

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven in beslag genomen en elders tot ontploffing gebracht. De politie heeft de (vuur)wapens in beslag genomen en doet nader onderzoek naar de herkomst van de gevonden wapens en explosieven.