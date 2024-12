Man (32) gewond bij schietpartij in Rotterdam-West, schutter voortvluchtig

(Beeld: JBMedia)



De schietpartij vond plaats voor een restaurant aan de Mathenesserdijk. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Op straat zijn zeker vier kogelhulzen gevonden. De plaats delict is afgezet.

De schutter is nog voortvluchtig. De politie is naar de dader op zoek en heeft daarbij onder meer een politiehelikopter ingezet.

Bloed

In de Zoutziedersstraat is op de achterzijde van een geparkeerde grijze Audi A3 een bloedspoor van het slachtoffer aangetroffen. De auto is inmiddels weggesleept.



De politie en forensische opsporing hebben in verschillende straten sporenonderzoek verricht. Daarbij is onder andere een speurhond ingezet. Volgens ooggetuigen zou na de schietpartij een auto met hoge snelheid zijn weggereden.

Over de aanleiding en toedracht van het schietincident is nog niets duidelijk.