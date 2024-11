Man (33) opgepakt voor explosie in Nieuwkuijk waarbij vrouw zwaargewond raakte

Camerabeelden Het onderzoeksteam denkt dat de nu aangehouden man de fietser is, die op vele camerabeelden op de route van en naar de woning van het slachtoffer is gezien. De politie toonde maandagavond beelden van deze fietser in het opsporingsprogramma Bureau Brabant en dinsdagavond bij Opsporing Verzocht. Ook werden beelden verspreid via sociale media.

Fiets

De politie meldt dat dit uiteindelijk de informatie opleverde waarmee de verdachte getraceerd werd. Bij de verdachte werd een fiets aangetroffen die voldoet aan de beschrijving van de fiets waarop de vermoedelijke dader op de beelden was te zien.

De verdachte zit vast en het onderzoek naar het incident gaat verder. De recherche is op zoek naar mensen die meer weten over de mogelijke achtergrond van deze aanslag. ‘Waarom was dit huis en dit gezin het doelwit of was er toch sprake van een vergissing?’, vraagt de politie.

Enorme klap

De 50-jarige bewoonster van het huis aan de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk raakte in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 november zwaargewond nadat rond 02.30 bij de voordeur een explosie plaatsvond. De bewoonster stond in de hal nabij de voordeur, nadat ze was afgekomen op een langdurig, hard huilend geluid. Op het moment dat zij daar stond, ging er een explosief af. Door de enorme klap ontstond veel schade aan de woning en raakte de vrouw zwaargewond aan haar benen. Eén been was er zo slecht aan toe dat het geamputeerd moest worden.

De politie ging meteen uit van een opzettelijke aanslag, met veel schade en een ernstig gewond slachtoffer als gevolg. Daarom werd voor het onderzoek een Team Grootschalige Opsporing geformeerd.