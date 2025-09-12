Man (35) vast voor veroorzaken brand en productielocatie drugs in woning Almere

Geëvacueerd Op zondag 25 mei ontstond rond 04.50 een brand in een woning aan de Tsjechiëplaats in Almere. De brandweer was snel ter plaatse, bluste de brand en wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Uit voorzorg werden de bewoners van omliggende appartementen tijdelijk geëvacueerd en elders opgevangen.

Jerrycans

Uit onderzoek bleek vervolgens dat in de woning drugs werden bereid of bewerkt. Zo troffen agenten meerdere jerrycans en drugsattributen aan, waardoor de verdenking van een drugslab ontstond. Om wat voor soort drugs het gaat, meldt de politie niet.

Het onderzoek naar de verdachte werd ingezet. Hij werd uiteindelijk dinsdag aangehouden en ingesloten voor verhoor. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij langer vast blijft zitten. Het onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid wordt voortgezet.