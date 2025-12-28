Man (36) gewond na schietpartij in restaurant Rotterdam

(Beeld: MediaTV)

Even voor 22.00 kwam een man restaurant El Jevi op de Groene Hilledijk binnen en schoot op een man die daar binnen zat. De schutter ging er direct vandoor. Het slachtoffer werd door zijn gezelschap meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij behandeld aan een schotwond.



In de omgeving werden op de Dordtsestraatweg twee verdachten aangehouden. Zij zijn dezelfde avond nog heengezonden. De politie doet onderzoek naar de schutter, het motief en de achtergrond.