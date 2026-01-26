Man (37) opgepakt voor Eindhovense moordzaak op Ferdi Mathilda

Casino Op donderdagochtend 28 november 2019 werd Mathilda dood aangetroffen op de Fuutlaan in Eindhoven. Hij was door extreem geweld om het leven gebracht. Mathilda ging in de nacht van 28 november met een kennis naar een casino in het centrum van Eindhoven. Daar zouden ze een afspraak hebben met een man, maar die persoon kwam nooit opdagen.

De kennis van Mathilda vertelt later aan de politie dat de twee daarna zijn doorgereden naar de Fuutlaan. Daar zou de man die ze in het casino zochten op dat moment zijn. Nadat de auto van de twee rond 01.00 bij de Fuutlaan aankomt, wordt het lichaam van Mathilda zes uur later aangetroffen. Volgens de kennis had hij Ferdi Mathilda daar afgezet en is hij direct daarna weggereden.

Opvallend is dat na de dood van het slachtoffer zijn gouden kettingen ter waarde van ongeveer 10.000 euro waren gestolen.

Mes en hamer

Een rechercheteam, onder leiding van een officier van justitie, deed jarenlang uitgebreid onderzoek naar zijn dood. Alle sporen zijn destijds door forensische rechercheurs veiliggesteld en onderzocht, waaronder een mes en een hamer die bij de plaats delict werden gevonden. Er is daarnaast uitgebreid buurtonderzoek gedaan en ook werden getuigen gehoord. Verder zijn er ook camerabeelden bekeken en geanalyseerd. Een doorbraak bleef echter uit.

Visuele reconstructie

In 2023 werd vervolgens nog uitgebreid onderzoek gedaan op de plaats delict in Eindhoven. Met een politie-drone zijn er omgevingsbeelden gemaakt en door nieuwe technieken kon er een visuele reconstructie gemaakt worden.

Ook werd opnieuw uitgebreid aandacht voor de zaak gevraagd in opsporingsprogramma’s en via social media. Door recente ontwikkelingen in het onderzoek kon de 37-jarige verdachte worden aangehouden, meldt de politie maandag. Welke ontwikkelingen dit exact zijn, kan de politie vanwege het lopende onderzoek op dit moment niet delen.

Of de verdachte die is aangehouden mogelijk de kennis was waarmee Mathilda die avond en nacht was, is onduidelijk.

Beloning

Het Openbaar Ministerie maakte in maart 2023 bekend dat ze een beloning van 15.000 euro uitlooft, voor de gouden tip waarmee de moord op Mathilda kan worden opgelost.

Mathilda had een Antilliaanse achtergrond, en was vader van een dochter. Hij werd door vrienden omschreven als ‘goedlachs’.