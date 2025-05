Man (37) uit Groningen aangehouden na vondst 300 liter lachgas

Het Interventieteam (HIT) van de politie hield de Groninger aan op verdenking van grootschalige handel in lachgas. De politie kwam de man op het spoor na een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem.

Bij de doorzoekingen van een woning in Groningen en een loods in Sappemeer werden grote hoeveelheden patronen en cilinders aangetroffen. Daarnaast werd er in totaal 300 liter aan lachgas aangetroffen. De goederen en een vervoersmiddel zijn in beslag genomen.



Het onderzoek naar de verdachte en de goederen wordt onder leiding van de officier van justitie voortgezet.