Man (40) gewond na explosie in woning Hoogeveen

Omstreeks 04.30 kwam bij de politie een melding binnen van een ontploffing in de buurt van de Vredenluststraat. Toen hulpdiensten ter plaatse waren, bleek dat het incident in een woning had plaatsgevonden. De politie en brandweer hebben na de explosie onderzoek verricht in de woning. De politie meldt dat het onderzoek zondag verder gaat.

Naast het bekijken van camerabeelden in de omgeving wordt er buurtonderzoek verricht. De aanleiding voor de explosie is niet bekend. De politie kan nog niet zeggen waardoor de ontploffing veroorzaakt is en of er sprake is van strafbare feiten.